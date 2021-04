Halo: The Master Chief Collection ha registrato più di 10 milioni di giocatori su PC (Di giovedì 29 aprile 2021) Halo: The Master Chief Collection su PC è stato giocato da 10 milioni di persone da quando è stato lanciato sulla versione di Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento continua ad essere una delle migliori offerte nel mondo dei videogiochi. Nel 2019, Game Pass è stato reso disponibile anche su PC, consentendo agli abbonati di giocare a una varietà di giochi Xbox su una piattaforma completamente diversa. Per assicurarsi che i giocatori sapessero quanto fosse seria Xbox riguardo all'espansione di Game Pass su PC, ha aggiunto Halo: The Master Chief Collection alla fine del 2019. Il capo degli Xbox Game Studios, Matt Booty, ha rivelato in un post tramite Xbox Wire che da quando il gioco è stato lanciato su Xbox Game Pass ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021): Thesu PC è stato giocato da 10di persone da quando è stato lanciato sulla versione di Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento continua ad essere una delle migliori offerte nel mondo dei videogiochi. Nel 2019, Game Pass è stato reso disponibile anche su PC, consentendo agli abbonati di giocare a una varietà di giochi Xbox su una piattaforma completamente diversa. Per assicurarsi che isapessero quanto fosse seria Xbox riguardo all'espansione di Game Pass su PC, ha aggiunto: Thealla fine del 2019. Il capo degli Xbox Game Studios, Matt Booty, ha rivelato in un post tramite Xbox Wire che da quando il gioco è stato lanciato su Xbox Game Pass ...

Halo The Master Chief Collection, più di 10 milioni di giocatori su PC

Halo Infinite avrà supporto per schermi super ultrawide e cross-play su PC Microsoft ha rivelato ulteriori informazioni sulla versione PC di Halo Infinite nella giornata di oggi, comprese alcune cose che si applicano a Xbox. Ma prima di tutto, vogliono chiarire che la versio ...

