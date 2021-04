Haack col racconto LGBTQ promuove la società inclusiva

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 29 aprile 2021) Torna in libreria Danielcolper bambini che ha emozionato il mondo. “Prince & Knight: tale of the shadow king” è il titolo del sequel della favola “Il principe e il cavaliere”. Un libro illustrato che lo scorso anno è entrato nell’elenco dell’American library association per il tema sociale che tratta. Trenta