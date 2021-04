Guardiola | «Con questo Neymar c’è ancora tanto lavoro da fare» – VIDEO

(Di giovedì 29 aprile 2021) Pepha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Paris Saint Germain: le sue parole Pepha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Manchester City contro il PSG nella semifinale d’andata della Champions League. «Nel primo tempo abbiamo fatto molto possesso senza riuscire ad essere pericolosi. Non riuscivamo a superare la loro linea di pressing e a cambiare gioco sulle fasce. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, un calcio migliore. Siamo stati più aggressivi nel recupero della palla e abbiamo cercato gli spazi giusti con pazienza. Siamo riusciti a fiutare quelle zone dove potevamo creare pericoli, grazie anche a un Foden più dentro la partita. Questi sono solo i primi 90 minuti, c’èda, ne sono ...

pisto_gol : Due grandi squadre, piene di talenti. Ma mentre il City di Guardiola ha saputo rimontare il gol di Marquinhos con u… - GianlucaCorbani : @alexfrosio L'ha spiegato bene Guardiola: ''a campo aperto, ripartenza su ripartenza, con Neymar e Mbappè ci avrebb… - spaziprovvisori : Solo per dire che Guardiola ha dispensato emozioni a piene mani citando De Gregori dopo una semifinale di Champions… - JuriGobbini : - #City ha creato poche chance (e i gol casuali) ma nemmeno il #PSG ha fatto nulla, considerato l'arsenale offensiv… - maicosuelo : @majicojr Un allenatore conta il 20% a meno che non sia un super top tipo Guardiola ecc. Conte, Allegri e compagnia… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola Con

La maggioranza dei tifosi si dice contraria alla decisione: 'il Milan ha deciso avantiPioli perchè costa poco e non pretende niente' o anche : 'Io metterei un videole parole die ......tifoso del Manchester City il cantante ha commentato su Twitter la sfidail Paris Saint - Germain in Champions League. Sui social network l'artista ha prima dato dei consigli a Pep( "...Nel finale espulso anche Gueye: per il City finale più vicina, al Psg serve un’impresa in Inghilterra. Il City entra in fiducia e dopo sette minuti una punizione di Mahrez dà il vantaggio a Guardiola.Il noto cantante, ex frontman degli Oasis, si è scagliato contro l'attaccante del Pair Saint-Germain dopo il match di Cahmpions contro il Manchester City.