Guai a seguire sul Covid le follie della destra: non dobbiamo fare la fine di Brasile e India (Di giovedì 29 aprile 2021) In questo paese siamo arrivati al paradosso secondo il quale chi avverte che la pandemia è lungi dall'essere finita e che ci vuole prudenza è un nemico del popolo. Mentre chi incita alla rimozione ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 aprile 2021) In questo paese siamo arrivati al paradosso secondo il quale chi avverte che la pandemia è lungi dall'essere finita e che ci vuole prudenza è un nemico del popolo. Mentre chi incita alla rimozione ...

Advertising

cesakingtti : Serate come queste con arbitri come questi ti fanno venire voglia di non seguire lo sport più bello del mondo, ma è… - Giv1775 : @Paroledipaola Si. Si chiama ‘sistema Italia’ che prevede che ognuno faccia un po’ come caxxo gli pare. Guai a segu… - Simone55555r : @ApolideL Quando si sceglie di seguire uno che in bio ha scritto antifascista e anticapitalista bisogna… - Giampie47326561 : @jacopo_iacoboni Il PD sembra proprio seguire “paro paro” il M5S. Ovvero fare e dire tutto ed il contrario di tutto… - silvia97450212 : @TafuniMina Mah, la speranza che si avveri questo è quella che mi fa continuare a seguire questo circo ??????? mannag… -