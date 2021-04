GTA Online: ricompense triple in Guerriglia motorizzata per tutto il mese (Di giovedì 29 aprile 2021) Il traffico d’armi è uno dei mestieri più diffusi e prestigiosi: gli abitanti più ambiziosi di Southern San Andreas lo adorano e tendono a combinarlo con una sete insaziabile di investimenti in tecnologie militari e veicolistiche. I veterani del contrabbando e gli aspiranti imprenditori in questo settore possono approfittare della sua capacità di massimizzare i profitti per tutto il mese e ricevere ricompense e sconti aggiuntivi a partire da questa settimana. Se devi ancora iniziare a operare nel settore del traffico d’armi, sappi che Maze Bank Foreclosures farà iniziare questa settimana con uno sconto del 50% su tutti i bunker, la proprietà sotterranea fondamentale per avviare la tua attività. Chi ne possiede già uno potrà approfittare del 50% di sconto su modifiche e migliorie dedicate ai bunker. Che tu ami accumulare ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 29 aprile 2021) Il traffico d’armi è uno dei mestieri più diffusi e prestigiosi: gli abitanti più ambiziosi di Southern San Andreas lo adorano e tendono a combinarlo con una sete insaziabile di investimenti in tecnologie militari e veicolistiche. I veterani del contrabbando e gli aspiranti imprenditori in questo settore possono approfittare della sua capacità di massimizzare i profitti perile riceveree sconti aggiuntivi a partire da questa settimana. Se devi ancora iniziare a operare nel settore del traffico d’armi, sappi che Maze Bank Foreclosures farà iniziare questa settimana con uno sconto del 50% su tutti i bunker, la proprietà sotterranea fondamentale per avviare la tua attività. Chi ne possiede già uno potrà approfittare del 50% di sconto su modifiche e migliorie dedicate ai bunker. Che tu ami accumulare ...

GTA 6 qualcosa si muove? Annunci di lavoro per tester di nuovi giochi Rockstar alimentano i rumor Alcuni nuovi annunci di lavoro di Rockstar Games hanno portato i fan a pensare che il tanto atteso GTA 6 potrebbe finalmente essere annunciato dopo anni di attesa. Grand Theft Auto 6 è al centro dei r ...

Alcuni nuovi annunci di lavoro di Rockstar Games hanno portato i fan a pensare che il tanto atteso GTA 6 potrebbe finalmente essere annunciato dopo anni di attesa. Grand Theft Auto 6 è al centro dei r ...