Gresini Racing | avanti nel nome di Fausto | la moglie Nadia Padovani nuovo Team Owner

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 aprile 2021) Laricomincia dalla famigliasubentra come nuova amministratrice delegata. Ladiacquisisce il titolo diPrincipal dell’azienda faentina. Saranno inoltre protagonisti anche i figli, Lorenzo e Luca. Il primo sarà coinvolto nella parte amministrativa, mentre il secondo avrà un ruolo più sportivo e seguirà la squadra già a Jerez. A partire dal 2022 il sogno didi tornare alla MotoGP comeindipendente diventerà realtà. Uniti per realizzare il sogno di“Mi piace pensare che le due famiglie di, la nostra e quella, si siano unite per ...