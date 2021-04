Green pass: nome nuovo, grana vecchia. Stati Ue divisi (Di giovedì 29 aprile 2021) Non si chiamerà più ‘Green pass’ o ‘passaporto digitale’, bensì ‘certificato covid-19 per l’Unione Europea’. Questo per mettere in chiaro che non si tratta di una specie di passaporto o di un documento obbligatorio per viaggiare. Bensì di un certificato che attesterà l’avvenuta vaccinazione oppure la negatività a un tampone effettuato nelle 48 precedenti alla partenza oppure la guarigione dal coronavirus. È la carta - digitale o cartacea - che l’Ue si gioca per salvare la stagione turistica del vecchio continente, a un anno dall’inizio della pandemia e sei mesi dall’inizio della campagna vaccinale. Ma naturalmente il cambio di nome non è bacchetta magica che possa eliminare con un tocco la selva di regole sui viaggi nell’Ue in era covid. Gli Stati membri sono divisi, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Non si chiamerà più ‘’ o ‘aporto digitale’, bensì ‘certificato covid-19 per l’Unione Europea’. Questo per mettere in chiaro che non si tratta di una specie diaporto o di un documento obbligatorio per viaggiare. Bensì di un certificato che attesterà l’avvenuta vaccinazione oppure la negatività a un tampone effettuato nelle 48 precedenti alla partenza oppure la guarigione dal coronavirus. È la carta - digitale o cartacea - che l’Ue si gioca per salvare la stagione turistica del vecchio continente, a un anno dall’inizio della pandemia e sei mesi dall’inizio della campagna vaccinale. Ma naturalmente il cambio dinon è bacchetta magica che possa eliminare con un tocco la selva di regole sui viaggi nell’Ue in era covid. Glimembri sono, ...

