Green pass | i medici che non lo vogliono firmare

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il tanto nominato Green pass sembra non esistere. Non esiste un documento cartaceo o digitale per questo pass che dovrebbe permettere gli spostamenti quando le regioni sono in zona rossa e arancione già dall’inizio della settimana. È quel testo che dà il consenso agli spostamenti a chi è vaccinato con doppia dose o guarito dal Covid, con un termine di sei mesi, oppure un tampone negativo non più vecchio di 48 ore.

La Lombardia sta preparando una piattaforma per l'erogazione deleuropeo, la certificazione attraverso cui sarà possibile muoversi liberamente nell'Unione europea. Ad annunciarlo in commissione Sanità...Non si chiamerà più '' o 'passaporto digitale', bensì 'certificato covid - 19 per l'Unione Europea'. Questo per mettere in chiaro che non si tratta di una specie di passaporto o di un documento obbligatorio per ...Le regole per andare in vacanza in Italia e spostarsi fra regioni. Chi deve fare il tampone obbligatorio, o in hotel, chi il pass vaccinale ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione negoziale sulla proposta di un certificato per riaffermare il diritto alla libera circolazione in Europa durante la ...