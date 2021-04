Grazia Severino morta nel centro di Pompei | potrebbe essersi lanciata nel vuoto

(Di giovedì 29 aprile 2021) Una donna di ventiquattro anni è stata uccisa poche ore fa a, in provincia di Napoli. Si chiamavaed è stata trovatain un garage in via Carlo Alberto, poco lontano dal Santuario, con tre coltellate all’addome, le caviglie fratturate e sul corpo, stando ai primi rilievi, anche le tracce di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA ++ IL RIFORMISTA: 'GRAZIA SEVERINO VIOLENTATA E UCCISA A COLTELLATE: LA 24ENNE NAPOLETANA TROVATA CON L… - ilriformista : L'orrore in un garage nel Napoletano #GraziaSeverino #Pompei - gatta_pantera : RT @LegaSalvini: +++ ORRORE A POMPEI +++ GRAZIA SEVERINO VIOLENTATA E UCCISA A COLTELLATE: LA 24ENNE NAPOLETANA TROVATA CON LE CAVIGLIE SPE… - alecittadino : RT @tempoweb: Violentata e accoltellata, Grazia muore a 24 anni muore in ospedale #29aprile - LegaSalvini : +++ ORRORE A POMPEI +++ GRAZIA SEVERINO VIOLENTATA E UCCISA A COLTELLATE: LA 24ENNE NAPOLETANA TROVATA CON LE CAVIG… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazia Severino

Choc a Pompei dove una giovane donna di 24 anni,, è stata assassinata brutalmente a coltellate e precedentemente violentata. La ragazza, secondo quanto emerso, avrebbe compiuto gli anni proprio domani. Stando ad una prima ...La vittima si chiamava, era nata il 30 aprile del 1997, domani avrebbe compiuto 24 anni. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Castellammare di Stabia e di Pompei. I militari ...Un corpo massacrato quello che hanno trovato i sanitari del 118 a Pompei, in provincia di Napoli. Grazia Severino, che domani avrebbe compiuto 24 anni, aveva le caviglie spezzate e segni di violenza s ...Una donna di ventiquattro anni è stata uccisa poche ore fa a Pompei, in provincia di Napoli. Si chiamava Grazia Severino ed è stata trovata morta in un garage in via Carlo Alberto, poco lontano dal Sa ...