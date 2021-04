Grazia, avrebbe compiuto gli anni domani: trovata sul selciato del condominio (Di giovedì 29 aprile 2021) In un primo momento si è pensato ad un brutale omicidio, preceduto da violenza sessuale. Con il trascorrere delle ore il quadro si è fatto più complicato. Quello che è certo al momento, è solo la morte terribile di Grazia Severino, a Pompei. avrebbe compiuto 24 anni anni domani, Grazia Severino. Qualcosa di terribile e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 aprile 2021) In un primo momento si è pensato ad un brutale omicidio, preceduto da violenza sessuale. Con il trascorrere delle ore il quadro si è fatto più complicato. Quello che è certo al momento, è solo la morte terribile diSeverino, a Pompei.24Severino. Qualcosa di terribile e L'articolo proviene da Leggilo.org.

LegaSalvini : Una preghiera per questa povera ragazza, domani Grazia avrebbe compiuto 24 anni. Ritrovata in un box a Pompei (Napo… - fanpage : Domani Grazia avrebbe compiuto 24 anni. È stata violentata e uccisa, l'ennesimo femminicidio in Italia - valezuppina : RT @mariodice76: Poche ore fa a Pompei, vicino Napoli, una giovane ragazza di 24 anni è stata stuprata e torturata. Le hanno spezzato le c… - KRISKSB : RT @mariodice76: Poche ore fa a Pompei, vicino Napoli, una giovane ragazza di 24 anni è stata stuprata e torturata. Le hanno spezzato le c… - amezzanotteva : RT @LegaSalvini: Una preghiera per questa povera ragazza, domani Grazia avrebbe compiuto 24 anni. Ritrovata in un box a Pompei (Napoli), av… -