Gratta e vinci, doppia vincita milionaria! Ma la Polizia blocca tutto (Di giovedì 29 aprile 2021) Un fortunato giocatore è riuscito a portare a casa una cifra milionaria grazie al Gratta e vinci. Quando la stessa persona nel giro di pochi giorni con lo stesso gioco vince una somma di denaro ancora più grossa, arriva l’intervento della Polizia. La storia che stiamo per raccontarvi può sembrare paradossale e a tratti grottesca L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 29 aprile 2021) Un fortunato giocatore è riuscito a portare a casa una cifra milionaria grazie al. Quando la stessa persona nel giro di pochi giorni con lo stesso gioco vince una somma di denaro ancora più grossa, arriva l’intervento della. La storia che stiamo per raccontarvi può sembrare paradossale e a tratti grottesca L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Corriere : Compra 2 gratta e vinci milionari in 20 giorni. «Sapeva dove trovare quelli fortunati», aperta inchiesta - repubblica : Compra in pochi giorni due Gratta e vinci milionari, gli sequestrano la vincita e Bankitalia apre un'inchiesta - statodelsud : Vincita sospetta a Gratta e Vinci, bloccati tre milioni - Pino__Merola : Vincita sospetta a Gratta e Vinci, bloccati tre milioni - GraziaAmelia : RT @repubblica: Compra in pochi giorni due Gratta e vinci milionari, gli sequestrano la vincita e Bankitalia apre un'inchiesta https://t.co… -