Governo: Meloni, 'Fdi aiuta centrodestra, Pd e M5s con avallo Draghi vogliono tutto' (Di giovedì 29 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

ilriformista : Salvini continua la sua campagna elettorale a suon di slogan, puntualmente smentiti, ma si trova impantanato su tre… - illemeg57 : RT @catlatorre: Per Tajani di FI 'Berlusconi ha le carte in regola per fare il Presidente della Repubblica. Ha dato prestigio internazional… - TV7Benevento : Centrodestra: Meloni, 'unito al governo, spero lavoriamo tutti per questo scenario'... - Giovann91214513 : RT @FranceTorse: Cerco, con @FratellidItalia, di fare il mio lavoro nell’interesse delle idee in cui crediamo e degli italiani che le condi… - cinmir89 : RT @aniello7779: Il Governo Draghi proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio Cassese: 'lo stato d'emergenza è illegittimo perchè l'em… -