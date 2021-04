Gorizia 2025: Gibelli, con Petiziol ruolo Gect rafforza candidatura (Di giovedì 29 aprile 2021) Trieste, 29 apr – “Due bei passaggi oggi sul percorso che porterà Gorizia, con Nova Goriça, al 2025: uno importante, la presidenza del Gect a Paolo Petiziol, e uno utile, cioè la norma per il contributo 2021 al Gect votato all’unanimità dal Consiglio Regionale, che contiene anche l’indicazione di una legge regionale ad hoc per Gorizia Capitale europea della Cultura 2025”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Cultura e sport, Tiziana Gibelli, a margine dell’approvazione oggi in Aula dell’emendamento della Giunta regionale al ddl130, che assegna 200mila euro per il funzionamento del Gect, quale soggetto attuatore delle attività e degli interventi in funzione della candidatura. Contemporaneamente è giunta la notizia ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 aprile 2021) Trieste, 29 apr – “Due bei passaggi oggi sul percorso che porterà, con Nova Goriça, al: uno importante, la presidenza dela Paolo, e uno utile, cioè la norma per il contributo 2021 alvotato all’unanimità dal Consiglio Regionale, che contiene anche l’indicazione di una legge regionale ad hoc perCapitale europea della Cultura”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Cultura e sport, Tiziana, a margine dell’approvazione oggi in Aula dell’emendamento della Giunta regionale al ddl130, che assegna 200mila euro per il funzionamento del, quale soggetto attuatore delle attività e degli interventi in funzione della. Contemporaneamente è giunta la notizia ...

SentaMarenz : su @il_piccolo un articolo sulla concezione di Gorizia-Nova Gorica (GO XXL) come una sola città dopo il 2025. Le op… - TRIESTE_news : “Mi auguro che il #FvgPride venga dirottato in altro luogo, un evento del genere non ha niente a che vedere con… - IlFriuli : Il #FvgPride si presenta... e scoppia la polemica. @rodolfoziberna : “Manifestazione inutile mentre vengono calpest… - EsteriLega : Gorizia - Nova Gorica , candidatura capitale europea della cultura 2025 -

Ultime Notizie dalla rete : Gorizia 2025 Paolo Petiziol alla guida del Gect ...a presidente dell'assemblea del Gruppo europeo di cooperazione territoriale fra i Comuni di Gorizia,...per il Gect e per tutto il percorso culturale e progettuale che ci accompagnerà da qui al 2025, ...

Primo maggio a Gorizia, alla Transalpina il saluto tra i sindaci italiani e sloveni ... i sindacati italiani e sloveni intendono salutare la scelta di assegnare a Gorizia e Nova Gorica il ruolo di Capitale europea della Cultura 2025 , 'risultato storico - commenta il presidente del Csi ...

Gorizia 2025: Gibelli, con Petiziol ruolo Gect rafforza candidatura Il Gazzettino Gorizia 2025, Gibelli (FVG): Con Petiziol ruolo Gect rafforza candidatura "Due bei passaggi oggi sul percorso che porterà Gorizia, con Nova Goriça, al 2025: uno importante, la presidenza del Gect a Paolo Petiziol, e uno utile, cioè la norma per il contributo 2021 al Gect vo ...

La presidenza del Gect va a Paolo Petiziol Unanimità per il creatore della Festa dell’Imperatore. I tre sindaci delineano il percorso del Gruppo in ottica Capitale 2025 ...

...a presidente dell'assemblea del Gruppo europeo di cooperazione territoriale fra i Comuni di,...per il Gect e per tutto il percorso culturale e progettuale che ci accompagnerà da qui al, ...... i sindacati italiani e sloveni intendono salutare la scelta di assegnare ae Nova Gorica il ruolo di Capitale europea della Cultura, 'risultato storico - commenta il presidente del Csi ..."Due bei passaggi oggi sul percorso che porterà Gorizia, con Nova Goriça, al 2025: uno importante, la presidenza del Gect a Paolo Petiziol, e uno utile, cioè la norma per il contributo 2021 al Gect vo ...Unanimità per il creatore della Festa dell’Imperatore. I tre sindaci delineano il percorso del Gruppo in ottica Capitale 2025 ...