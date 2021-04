Golf | Keegan Bradley leader del Valspar Championship 2021 al termine del primo giro

(Di venerdì 30 aprile 2021) Al Copperhead Course dell’Innisbrook Resort andClub (Florida) si è appena concluso ilround delha fatto registrare il miglior punteggio di giornata, un solido -7 bogey-free che gli ha permesso di balzare subito in testa al torneo con margine sugli avversari. Degno di nota soprattutto il finale deldello statunitense, che ha chiuso con ben cinque birdie nelle sue ultime sette buche. All’inseguimento del, ma staccato di un paio di lunghezze a quota -5, troviamo un trio di cacciatori formato dai due americani Hank Lebioda e Ryan Moore insieme all’argentino Emiliano Grillo. Anche in questo caso, complessivamente tra i treisti è stato registrato un solo ...

Tra questi ecco gli statunitensiBradley e Jordan Spieth, 4/i con 207 . E se Bradley è stato quello a realizzare il miglior score del moving day , Spieth ha messo a segno una delle due hole in ...Ad un putt sul green diBradley uscito per effetto del vento scatta infatti l allarme e il ...: PGA Tour Genesis invitational Day 3 : Burns incredible chip Credit Foto EurosportBurns ...Si è concluso da poco il terzo giro al Zurich Classic of New Orleans, torneo a coppie che fa un po' da variazione sul tema all'interno del calendario 2020-2021 del PGA Tour. Dopo i fourball odierni, a ...Settimana fuori dall'ordinario quella del PGA Tour. Il principale circuito mondiale del golf sta vivendo infatti il Zurich Classic 2021, evento particolare che vede i giocatori lasciare da parte il cl ...