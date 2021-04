Gli italiani bocciano il governo | oltre la metà è contraria al coprifuoco alle 22

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 29 aprile 2021) Di fronte a unche continua a tenere glichiusi in casa, limitando glintamenti delle restrizioni al minimo e incapace di adottare delle misure economiche che aiutino davvero le famiglie in difficoltà ad arrivare a fine mese, la rabbia deglicontinua a crescere. Come dimostrato dproteste di tante categorie di lavoratori, che in queste settimane hanno deciso di alzare la voce per far sentire le proprie ragioni a chi continua a ignorarli. E come testimoniato ora anche dai sondaggi, chela linea di Draghi e Speranza. A tenere banco, da diversi giorni, è in particolare il tema del, l’orario di rientro obbligato in casa che suona come una beffa per le attività che, con il ritorno in zona gialla, potranno tornare sì a ...