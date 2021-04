Gli italiani bacciano il governo: oltre la metà è contraria al coprifuoco alle 22 (Di giovedì 29 aprile 2021) Di fronte a un governo che continua a tenere gli italiani chiusi in casa, limitando gli allentamenti delle restrizioni al minimo e incapace di adottare delle misure economiche che aiutino davvero le famiglie in difficoltà ad arrivare a fine mese, la rabbia degli italiani continua a crescere. Come dimostrato dalle proteste di tante categorie di lavoratori, che in queste settimane hanno deciso di alzare la voce per far sentire le proprie ragioni a chi continua a ignorarli. E come testimoniato ora anche dai sondaggi, che bocciano la linea di Draghi e Speranza. A tenere banco, da diversi giorni, è in particolare il tema del coprifuoco, l’orario di rientro obbligato in casa che suona come una beffa per le attività che, con il ritorno in zona gialla, potranno tornare sì a funzionare ma in ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 29 aprile 2021) Di fronte a unche continua a tenere glichiusi in casa, limitando glintamenti delle restrizioni al minimo e incapace di adottare delle misure economiche che aiutino davvero le famiglie in difficoltà ad arrivare a fine mese, la rabbia deglicontinua a crescere. Come dimostrato dproteste di tante categorie di lavoratori, che in queste settimane hanno deciso di alzare la voce per far sentire le proprie ragioni a chi continua a ignorarli. E come testimoniato ora anche dai sondaggi, che bocciano la linea di Draghi e Speranza. A tenere banco, da diversi giorni, è in particolare il tema del, l’orario di rientro obbligato in casa che suona come una beffa per le attività che, con il ritorno in zona gialla, potranno tornare sì a funzionare ma in ...

matteosalvinimi : ...a confronto delle sue importantissime storie Instagram. Se non rispetta me amen, gli chiedo almeno di rispettar… - F_DUva : Finte battaglie su decisioni già prese, come sul #coprifuoco. Ammiccamenti a mozioni di sfiducia contro un ministro… - matteosalvinimi : Zingaretti: 'Raccolta firme Salvini? Un danno per gli italiani'. Il danno siete voi, che chiedete libertà e ritorno… - VerganiGiuseppe : RT @zucconideputato: Bocciata la mozione di sfiducia a Speranza. Ma gli italiani come la pensano? @FratellidItalia - Massimo10489625 : ???? GLI ITALIANI GIUDICHERANNO NELLE URNE ?????? -