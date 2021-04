Gli influencer chiedono un loro sindacato: “Abbiamo bisogno di tutele” (Di giovedì 29 aprile 2021) La 25enne Mafalda De Simone ha lanciato la proposta di creare un sindacato per la categoria degli influencer anche in Italia. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito un’associazione di categoria delle star del web esiste già. Dal 2020, infatti, le sigle AIC (American influencer Council) e TCU (The Creator Union) regolano gli aspetti economici del mestiere, supervisionando i contratti e garantendo un trattamento paritario agli imprenditori social. Mafalda De Simone vorrebbe le stesse tutele per gli influencer italiani. “Gli influencer, e soprattutto i micro-influncer, devono fare squadra. Un po’ come è accaduto in America, dove nei mesi scorsi è nato il “The Creator Union” (Tcu), il primo sindacato di categoria nato per supervisionare i contratti formali tra aziende e ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) La 25enne Mafalda De Simone ha lanciato la proposta di creare unper la categoria deglianche in Italia. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito un’associazione di categoria delle star del web esiste già. Dal 2020, infatti, le sigle AIC (AmericanCouncil) e TCU (The Creator Union) regolano gli aspetti economici del mestiere, supervisionando i contratti e garantendo un trattamento paritario agli imprenditori social. Mafalda De Simone vorrebbe le stesseper gliitaliani. “Gli, e soprattutto i micro-influncer, devono fare squadra. Un po’ come è accaduto in America, dove nei mesi scorsi è nato il “The Creator Union” (Tcu), il primodi categoria nato per supervisionare i contratti formali tra aziende e ...

Advertising

deadel98 : @Ehciaone @gitalfaro anche perché i canoni di bellezza che sente di dover seguire in quanto circondata da questi su… - cristianobosco : Il sindacato per gli influencer solo se mette il reddito per i memer tra le sue priorità. #influencers - DelpapaMax : - paxxesca : @Emilia__12 Che c’entra? Le persone mica votano in base ai follower su Instagram, devono fare i cantanti mica gli influencer - HSkelsen : @O26181819 Ma poi la cosa che mi ha infastidito profondamente sono i commenti volgari, il dire che non è un lavoro.… -