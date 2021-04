Gli ex terroristi Bergamin e Ventura si sono costituiti a Parigi. Ieri erano sfuggiti alla cattura. All’appello manca solo il Br Di Marzio (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli ex terrorista Luigi Bergamin (nella foto) e Raffaele Ventura si sono costituiti a Parigi questa mattina. Ieri erano sfuggiti alla cattura nel corso dell’operazione condotta dalla Polizia italiana e dall’antiterrorismo francese (leggi l’articolo). All’appello, ora, ne manca solo uno, l’ex Br Maurizio Di Marzio, dei dieci latitanti in italiani che il presidente francese Emmanuel Macron ha concesso di consegnare alla giustizia italiana. Sette dei quali arrestati Ieri nella capitale francese. Bergamin si è presentato questa mattina al Palazzo di Giustizia di Parigi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli ex terrorista Luigi(nella foto) e Raffaelesiquesta mattina.nel corso dell’operazione condotta dPolizia italiana e dall’antiterrorismo francese (leggi l’articolo)., ora, neuno, l’ex Br Maurizio Di, dei dieci latitanti in italiani che il presidente francese Emmanuel Macron ha concesso di consegnaregiustizia italiana. Sette dei quali arrestatinella capitale francese.si è presentato questa mattina al Palazzo di Giustizia di...

