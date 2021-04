Gli “effetti collaterali” della variante indiana: negozi bangla deserti per paura del contagio (Di giovedì 29 aprile 2021) La variante indiana provoca un effetto collaterale accertato: la diffidenza verso i negozi di frutta e verdura gestiti da bengalesi. A parlarne è il presidente dell’Associazione Italbangla, Mohamed Taifur Rahman Shah, bollando la diffidenza verso questo esercizi commerciali come «una cosa ridicola e una paura immotivata». Gli “effetti collaterali” della variante indiana «La stessa paura dovrebbe esserci nel toccare qualsiasi prodotto venduto in un qualsiasi market che non sia “bangla”. Trovo che questa cosa sia assurda», ha aggiunto Mohamed Taifur Rahman Shah, parlando del timore, alimentato dall’incubo della variante indiana, che i ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Laprovoca un effetto collaterale accertato: la diffidenza verso idi frutta e verdura gestiti da bengalesi. A parlarne è il presidente dell’Associazione Ital, Mohamed Taifur Rahman Shah, bollando la diffidenza verso questo esercizi commerciali come «una cosa ridicola e unaimmotivata». Gli “«La stessadovrebbe esserci nel toccare qualsiasi prodotto venduto in un qualsiasi market che non sia “”. Trovo che questa cosa sia assurda», ha aggiunto Mohamed Taifur Rahman Shah, parlando del timore, alimentato dall’incubo, che i ...

