Gli arbitri per la trentacinquesima giornata di Serie B (Di giovedì 29 aprile 2021) L' Aia ha reso noto in programma sabato 1 maggio 2021 Quali sono ? ASCOLI-EMPOLI Arbitro: Sozza Assistenti: Rossi M-Miele Iv uomo: Maggioni BRESCIA-SPAL Arbitro: Massimi Assistenti: Di Gioia-Della Croce Iv uomo: Gariglio COSENZA-PESCARA Arbitro: Marinelli Assistenti: Lanotte-Moro Iv uomo: Rutella CREMONESE-REGGINA Arbitro: Giuia Assistenti: Pagliardini-Annaloro Iv uomo: Zufferli FROSINONE-PISA Arbitro: Meraviglia Assistenti: Cipressi-Nuzzi Iv uomo: Camplone LECCE-CITTADELLA Arbitro: Serra Assistenti: Sechi- Yishikawa Iv uomo: Marini REGGIANA-PORDENONE Arbitro: Maresca Assistenti: Caliari-Grossi Iv uomo: Ghersini SALERNITANA-MONZA Arbitro: Abbattista Assistenti: Mondin-Dei Giudici Iv uomo: Paterna ENTELLA-VICENZA Arbitro: Illuzzi Assistenti: Saccenti-Scatragli Iv uomo: ...

