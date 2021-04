Giulio Regeni | slitta al 25 maggio udienza preliminare per i quattro 007 egiziani

Advertising

E' stata rinviata al 25 maggio l'udienza preliminare per i quattro 007 egiziani per i quali la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso cinque anni fa in Egitto. All'udienza davanti al gup Pierluigi Balestrieri erano presenti anche il procuratore capo Michele Prestipino,...Slitta al 25 maggio l'udienza preliminare per l'omicidio di. Il gup Pierluigi Balestrieri ha deciso una nuova data una volta che i legali d'ufficio degli imputati hanno spiegato che uno di loro era assente a causa di isolamento da Covid - 19. ...Ripetizione con titolo corretto - Per il legittimo impedimento di uno degli avvocati difensori d'ufficio dei 4 agenti dei servizi ...ROME, APR 29 - A preliminary hearing against four Egyptian security officers accused in the 2016 torture and murder in Cairo of Italian student Giulio Regeni was postponed until May 25 Thursday due to ...