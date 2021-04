Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez stasera all’Isola | incontro ravvicinato tra ex

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sembra proprio che nella puntata dell’Isola dei famosi 2021 che sarà registrata tra pochi minuti, e andrà poi in onda questa sera, vedremo due amatissime influencer in una rara uscita televisiva “di coppia”. Non ci sembra che ci siano state molte altre occasioni ma questa sera,saranno insieme nello studio del programma di Canale 5. Come mai la cosa fa notizia? Perchèhanno un ex in comune! Parliamo chiaramente di Francesco Monte. L’ex tronista era stato da poco lasciato da, per Ignazio, quando è entrato nella casa del GF VIP dove ha conosciuto, con la quale ha iniziato poi una storia d’amore finita male. Questochiaramente stuzzica anche l’attenzione del ...

Isola 2021, diretta tredicesima puntata: Ignazio Moser nuovo concorrente. In studio Cecilia Rodriguez e. In nomination questa sera, che seguiremo come sempre minuto per minuto su , ci sono li, Miryea Stabile, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera. Leggi anche > Ignazio Moser è pronto a sbarcare ...... pettegolezzi , guerre fredde, parodie e tanto altro ancora hanno non poco infastidito la figlia della Tehrani,che, ha voluto, ancora una volta, denunciare la cosa , scagliandosi ...Questo incontro chiaramente stuzzica anche l’attenzione del pubblico. Non è un caso tra l’altro che Giulia Salemi torni ospite anche questa sera. Sua madre Fariba non è in nomination quindi è parecchi ...Grande Fratello Vip 6, Daniela Martani si candida e svela cosa pensa di Giulia Salemi dopo aver conosciuto mamma Fariba Tehrani.