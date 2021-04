Giulia Salemi contro L'isola dei famosi 2021: «Un branco contro mia madre» (Di giovedì 29 aprile 2021) L'isola dei famosi 2021 è al centro dell'attenzione mediatica per via delle continue liti che vedono divise in due fazioni contrapposte tra loro, Fariba Tehrani e il resto del gruppo di naufraghi. In merito alla faida in corso, rompe ora il silenzio Giulia Salemi, la figlia della naufraga persiana, in un'intervista a mezzo stampa in cui lei accusa i nemici della madre in Honduras di scagliarsi con ferocia come un branco contro Fariba. L'isola dei famosi 2021, Giulia Salemi lancia un affondo In un'intervista concessa a Il giornale, reduce dall'esperienza tv intrapresa al Gf vip 5, Giulia Salemi ha rilasciato delle ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 29 aprile 2021) L'deiè al centro dell'attenzione mediatica per via delle continue liti che vedono divise in due fazioni contrapposte tra loro, Fariba Tehrani e il resto del gruppo di naufraghi. In merito alla faida in corso, rompe ora il silenzio, la figlia della naufraga persiana, in un'intervista a mezzo stampa in cui lei accusa i nemici dellain Honduras di scagliarsi con ferocia come unFariba. L'deilancia un affondo In un'intervista concessa a Il giornale, reduce dall'esperienza tv intrapresa al Gf vip 5,ha rilasciato delle ...

