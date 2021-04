Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali: “Farò l’impossibile per esserci. Decideranno i medici” (Di giovedì 29 aprile 2021) Prosegue la rincorsa di Vincenzo Nibali verso il primo appuntamento fondamentale del suo 2021, il Giro d’Italia. Lo Squalo dello Stretto in piena preparazione per la Corsa Rosa ha dovuto fare i conti con un bruttissimo stop forzato: caduta in allenamento e frattura al polso. Aumentano, giorno dopo giorno, le possibilità di vedere il capitano della Trek-Segafredo al via della Corsa Rosa il prossimo 8 maggio. Il vincitore del Tour de France 2014, intervistato ai microfoni di Rai Sport per Radiocorsa, però non si sbilancia: “Il pensiero per il Giro d’Italia è stato più forte di ogni altra cosa. Ho detto di voler fare l’impossibile, però l’impossibile non è mai semplice, la determinazione c’è e se andrò al Giro lo saprà ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Prosegue la rincorsa diverso il primo appuntamento fondamentale del suo, il. Lo Squalo dello Stretto in piena preparazione per la Corsa Rosa ha dovuto fare i conti con un bruttissimo stop forzato: caduta in allenamento e frattura al polso. Aumentano, giorno dopo giorno, le possibilità di vedere il capitano della Trek-Segafredo al via della Corsa Rosa il prossimo 8 maggio. Il vincitore del Tour de France 2014, intervistato ai microfoni di Rai Sport per Radiocorsa, però non si sbilancia: “Il pensiero per ilè stato più forte di ogni altra cosa. Ho detto di voler fare, perònon è mai semplice, la determinazione c’è e se andrò allo saprà ...

