Giro d’Italia 2021, Elia Viviani per ritrovare le sensazioni perdute e morale verso le Olimpiadi (Di giovedì 29 aprile 2021) Elia Viviani è pronto a lanciarsi alla volta del suo ottavo Giro d’Italia. Il velocista veronese della Cofidis, ha diversi conti in sospeso con la Corsa Rosa, dove finora, tra il 2015 e il 2018, è riuscito a conquistare cinque tappe, facendo sua anche la maglia a punti tre anni fa; mentre tra il 2019 e il 2020 ha lasciato sul campo non poco rammarico. Rammarico che forse brucia ancora, specialmente dopo il Giro dell’anno scorso dove, complice la stagione travagliata, non è mai riuscito ad esprimersi al meglio. Due anni fa invece, dopo una prima parte di corsa molto nervosa, ha deciso di lasciare la partita buttandosi tra Giro di Svizzera e Tour de France, e raccogliendo quanto di buono non era riuscito ad ottenere nella gara di casa. E parlando proprio di riscatti, ma focalizzandoci ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021)è pronto a lanciarsi alla volta del suo ottavo. Il velocista veronese della Cofidis, ha diversi conti in sospeso con la Corsa Rosa, dove finora, tra il 2015 e il 2018, è riuscito a conquistare cinque tappe, facendo sua anche la maglia a punti tre anni fa; mentre tra il 2019 e il 2020 ha lasciato sul campo non poco rammarico. Rammarico che forse brucia ancora, specialmente dopo ildell’anno scorso dove, complice la stagione travagliata, non è mai riuscito ad esprimersi al meglio. Due anni fa invece, dopo una prima parte di corsa molto nervosa, ha deciso di lasciare la partita buttandosi tradi Svizzera e Tour de France, e raccogliendo quanto di buono non era riuscito ad ottenere nella gara di casa. E parlando proprio di riscatti, ma focalizzandoci ...

