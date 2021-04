Giro di Romandia 2021 | Sagan vince la terza tapoa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 aprile 2021) Lo sloveno Peter, tre volte campione del mondo, si è imposto nellatappa deldiprecedendo sul traguardo l’italiano Sonny Colbrelli( Bahrain Victorius) e il neozelandese Patrick Bevin(Israel Start-up Nation).di: come è andata latappa? La prima fuga dellatappa, Aigle-Martigny di 168 km, parte già dopo 4 minuti per opera di Manuele Boaro, Robert Power, Filippo Conca, Thymen Arensman, Joel Suter, Alexus Gougeard, Thomas Champion. Il gruppo è tirato in gran parte dalla Ineos di Rohan Dennis. Nelle battute finali della cirsa, una volta ripreso il gruppo, Mattia Cattaneo, Remi Cavagna, Damien Howson e Sebastien Reichenbach, hanno tentato di fare il vuoto, ...