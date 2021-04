Giro di Romandia 2021 | risultato seconda tappa | finalmente Sonny Colbrelli! Il Cobra è tornato!

(Di giovedì 29 aprile 2021) Lo avevamo lasciato con una vittoria a La Route d’Occitanie lo scorso agosto, e dopo tanti, tantissimi tentativi in questa prima parte di, una bella Milano-Sanremo, una buona campagna del Nord, e la beffa di ieri,Colbrelli si è subito rifatto conquistando la volata delladeldi(La Neuveville-Saint-Imier). Il bresciano della Bahrain Victorius, che lo ha ben supportato nel finale, è riuscito a resistere alla rimonta del neozelandese Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation). Terzo il padrone di casa Marc Hirschi (UAE Team Emirates), quinto il suo compagno di squadra Diego Ulissi, nono Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step). La classifica generale vede ancora al comando Rohan Dennis (Ineos Grenadiers), che ha ben amministrato ...

Advertising

TicinoGazzetta : Giro di Romandia, Sonny Colbrelli si impone di potenza! - sportface2016 : #tourderomandie 2021, Sonny #Colbrelli torna al successo: il 'Cobra' conquista la terza tappa - zazoomblog : LIVE Giro di Romandia tappa di oggi in DIRETTA: Rohan Dennis si mette al servizio di Thomas e Porte in salita -… - infoitsport : Giro di Romandia 2021, Peter Sagan supera Sonny Colbrelli a Martigny - infoitsport : Giro di Romandia: Sagan batte Colbrelli e vince la prima tappa. Dennis resta leader -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Romandia

Fa prove dianche Peter Sagan: algli riescono pure bene. Nella prima tappa, disputata sulle strade di Martigny che avrebbero dovuto ospitare l'ultimo mondiale poi 'salvato' da Imola, il tre volte ...Lo slovacco Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) ha vinto in volata la prima tappa deldi, la Aigle - Martigny, di 168 chilometri, battendo in volata l'italiano Sonny Colbrelli. Il leader della classifica è sempre l'australiano Rohan Dennis (Ineos - Grenadiers), che ieri ...Sonny Colbrelli 4h21’42” Patrick Bevin s.t. Marc Hirschi s.t. Clement Champoussin s.t. Diego Ulissi s.t. Wilco Kelderman s.t. Ilan Van Wilder s.t. Fausto Masnada s.t. Rui Costa s.t. Marc Soler s.t.Lo avevamo lasciato con una vittoria a La Route d'Occitanie lo scorso agosto, e dopo tanti, tantissimi tentativi in questa prima parte di 2021, una bella Milano-Sanremo, una buona campagna del Nord, e ...