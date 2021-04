Giovanni Malagò su Filippo Mondelli: “Lo sport piange un uomo speciale, campione per sempre” (Di giovedì 29 aprile 2021) Lutto nel mondo dello sport italiano: nel pomeriggio è deceduto Filippo Mondelli, giovane canottiere comasco che avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 18 giugno. campione del Mondo nel 2018 con il quattro di coppia, l’azzurro soffriva di un osteosarcoma alla gamba sinistra. A ricordarlo ci ha pensato ovviamente il Presidente del Coni Giovanni Malagò, con un post sui social: “Le parole non bastano, il dolore non si racconta. Fa male ma non vince. Sarai ancora tu a farlo, rimanendo eternamente con noi.Con il tuo esempio unico e il tuo coraggio inimitabile. Lo sport piange un uomo speciale, campione per sempre. Ciao, Filippo!”. Le parole non bastano, il dolore non si ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Lutto nel mondo delloitaliano: nel pomeriggio è deceduto, giovane canottiere comasco che avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 18 giugno.del Mondo nel 2018 con il quattro di coppia, l’azzurro soffriva di un osteosarcoma alla gamba sinistra. A ricordarlo ci ha pensato ovviamente il Presidente del Coni, con un post sui social: “Le parole non bastano, il dolore non si racconta. Fa male ma non vince. Sarai ancora tu a farlo, rimanendo eternamente con noi.Con il tuo esempio unico e il tuo coraggio inimitabile. Lounper. Ciao,!”. Le parole non bastano, il dolore non si ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Malagò Morto a 26 anni Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio Il presidente del Coni, Giovanni Malagò , profondamente addolorato - insieme alla Federcanottaggio e al presidente Abbagnale - a nome della Giunta, del Consiglio Nazionale e di tutto il movimento si ...

Morto Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio. Aveva 26 anni Il presidente del comitato olimpico Giovanni Malagò si è detto "profondamente addolorato" per la morte del giovane atleta. Cordoglio è stato espresso anche da Giuseppe Abbagnale , storico vogatore ...

Morto a 26 anni Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, profondamente addolorato - insieme alla Federcanottaggio e al presidente Abbagnale - a nome della Giunta, del Consiglio Nazionale e di tutto il movimento si ...

Morto Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio. Aveva 26 anni

Il presidente del comitato olimpico Giovanni Malagò si è detto "profondamente addolorato" per la morte del giovane atleta. Cordoglio è stato espresso anche da Giuseppe Abbagnale, storico vogatore ...