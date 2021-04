Giornata Internazionale della Danza, perché si celebra (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel Metropolitan Today di oggi ricordiamo la Giornata Internazionale della Danza. Istituita nel 1982, celebra questa meravigliosa disciplina in tutto il mondo. Ma chi l’ha costituita e perché? Scopriamolo insieme. Questa Giornata nasce nel 1982 per celebrare la Danza. È stata infatti istituita dal Comitato Internazionale della Danza dell’Istituto Internazionale del Teatro, e promossa dall’Unesco. Nasce inoltre per commemorare la nascita del ballerino e coreografo Jean-Georges Noverre, nato a Parigi il 29 aprile 1727, e morto a Saint-Germain-en-Laye il 19 ottobre 1810. Noverre è stato il più grande coreografo della sua epoca, oltre ad aver inventato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel Metropolitan Today di oggi ricordiamo la. Istituita nel 1982,questa meravigliosa disciplina in tutto il mondo. Ma chi l’ha costituita e? Scopriamolo insieme. Questanasce nel 1982 perre la. È stata infatti istituita dal Comitatodell’Istitutodel Teatro, e promossa dall’Unesco. Nasce inoltre per commemorare la nascita del ballerino e coreografo Jean-Georges Noverre, nato a Parigi il 29 aprile 1727, e morto a Saint-Germain-en-Laye il 19 ottobre 1810. Noverre è stato il più grande coreografosua epoca, oltre ad aver inventato ...

Advertising

Ettore_Rosato : La #sicurezza sul #lavoro è una battaglia di civiltà. Nella Giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro e p… - marcodimaio : Oggi giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro e per le vittime dell'amianto. Un'occasione per ribadire l… - rtl1025 : ?? ?? Si celebra oggi la Giornata Internazionale della Memoria del Disastro di #Chernobyl, istituita dalle Nazioni Un… - Stellydance : Giornata internazionale della danza ?????? #29Aprile - wordsandmore1 : ? Venerdi 30 aprile 2021 in occasione della Giornata Inernazionale del Jazz live streaming progetto inedito del tro… -