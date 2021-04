Giornata Internazionale della Danza | le origini della ricorrenza che celebra un’affascinante forma d’arte

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il 29 aprile, in tutto il mondo, silache festeggia, non solo itori professionisti ma, tutti gli amanti di quest’affascinante e antichissima arte. In questo giorno si ricorda l’importanza di ognidi espressione artistica che si traduce attraverso il ballo. L’obiettivo principale di questaè … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Ettore_Rosato : La #sicurezza sul #lavoro è una battaglia di civiltà. Nella Giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro e p… - Radio3tweet : Dai tutù bianchi del balletto ai piedi scalzi della danza moderna, da Jean-Georges Noverre a Martha Graham: una rac… - rtl1025 : ?? ?? Si celebra oggi la Giornata Internazionale della Memoria del Disastro di #Chernobyl, istituita dalle Nazioni Un… - pasdan1963 : Luisa Ieluzzi, ballerina Solista del Teatro San Carlo – in occasione della Giornata Internazionale della Danza (29… - ssselenophilie : RT @casiftangeles: giornata internazionale della danza?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Internazionale

...10 maggio con un concerto diretto dal Maestro Riccardo Chailly ma anche quest'anno il Covid ( GLI AGGIORNAMENTI ) non permette ai danzatori di festeggiare come vorrebbero la...Me si proietta in una dimensioneispirata all'ospitalità delle grandi metropoli, ... come la nostra pasticceria che accompagna i momenti più piacevoli dellaa partire dal ...Esce oggi al cinema Cuban Dancer, il documentario di Roberto Solinas che racconta la storia di uno studente della Scuola Nazionale di Balletto di Cuba ...Oggi è la Giornata Mondiale della Danza 2021 e per celebrarla ecco 9 spettacoli da vedere gratuitamente in streaming sul canale Arte ...