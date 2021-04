Giornata internazionale della danza, il Genoa è virale con Masiello (VIDEO) (Di giovedì 29 aprile 2021) Giornata internazionale della danza, il 29 aprile 2021 è dedicato ai balli e alla musica. E allora ecco che il Genoa scherza sui social e su Instagram pubblica un breve filmato di Andrea Masiello con tanto di sottofondo divertente. Sul social... Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 aprile 2021), il 29 aprile 2021 è dedicato ai balli e alla musica. E allora ecco che ilscherza sui social e su Instagram pubblica un breve filmato di Andreacon tanto di sottofondo divertente. Sul social...

Advertising

Ettore_Rosato : La #sicurezza sul #lavoro è una battaglia di civiltà. Nella Giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro e p… - Radio3tweet : Dai tutù bianchi del balletto ai piedi scalzi della danza moderna, da Jean-Georges Noverre a Martha Graham: una rac… - rtl1025 : ?? ?? Si celebra oggi la Giornata Internazionale della Memoria del Disastro di #Chernobyl, istituita dalle Nazioni Un… - eyestrange : RT @marixfils: oggi è la giornata internazionale della danza. In bocca al lupo e “balla, balla , ballerina” ???#Amici20 - UniMoviesBlog : Cuban Dancer di Roberto Solinas: oggi al cinema per Giornata Internazionale della Danza #CubanDancer… -