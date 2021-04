“Giornata Internazionale del Jazz” | musica degli artisti tarantini in filodiffusione

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 29 aprile 2021) Venerdì 30 aprile, in occasione della “del”, l’amministrazione Melucci ha deciso, ancora una volta, di dare spazio aglilocali.Dalle 10 alle 12, infatti, saranno trasmessi indal Teatro Comunale Fusco brani scritti e interpretati esclusivamente da musicisti.«Abbiamo pensato di omaggiare questo genere meraviglioso – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Fabiano Marti -, dando ancora una volta rilevanza ai nostri talenti. Taranto ha un’incredibile tradizione legata al, per cui, soprattutto in un periodo complicato come quello che anche i lavoratori dello spettacolo stanno attraversando, abbiamo ritenuto di omaggiarli attraverso questo piccolo gesto di riconoscenza, che sia anche di ...