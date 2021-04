Gimbe | Sui vaccini Italia tra gli ultimi su over60 e over70

(Di giovedì 29 aprile 2021) Diminuisce lentamente il numero dei nuovi casi e dei morti, quello dei posti letto occupati in ospedale da pazienti Covid, ma resta alto quello delle persone attualmente positive, oltre 448mila e in sette regioni il tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva supera la soglia di allarme. Sul fronte delle vaccinazioni, la campagna procede, ma l’obiettivo delle 500mila somministrazioni al giorno è ancora lontano e pesa il mancato decollo delle consegne. Rispetto agli altri Paesi europei, l’sale in classifica per la copertura degli over 80, ma si colloca al quartultimo posto per la vaccinazione di. Questo il quadro che emerge dal monitoraggio della Fondazioneelaborato sulla base dei dati della settimana compresa tra il 21 e il 27 aprile. Rispetto ai sette giorni precedenti si ...

Questo il quadro che emerge dal monitoraggio della Fondazioneelaborato sulla base dei dati ... Mentre, come fa notare Renata Gili, responsabile RicercaServizi sanitari della Fondazione, 'il ...... dati valdostani in netto miglioramento Il report della Fondazione, che prende in ... Miglioramento che riguarda gli indicatoricasi attualmente positivi per 100.000 abitanti, l'incremento in ...Il monitoraggio la riduzione di nuovi casi (-7,7%) e decessi (-10,5%). Scendono anche i posti letto occupati in ospedale da pazienti Covid, ma terapie intensive ancora sopra soglia di saturazione in 7 ...Simona Granati - Corbis via ROME, ITALY - APRIL 24: Red Cross medical staff at the 'La Vela' vaccine hub of the Tor Vergata General Hospital where Johnson & Johnson's ...