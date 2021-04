Gianmarco Onestini e Valeria Marini puntano sulla coppia a Supervivientes | strategia o flirt reale?

(Di giovedì 29 aprile 2021)è ormai un veterano dei reality...Ha seguito la strada di suo fratello Luca ma lo ha superato alla grandissima. Se infatti l’ex tronista si era limitato appunto a Uomini e Donne e al Grande Fratello VIP, il piccolodopo il GF italiano, ha trovato la sua grande fortuna in Spagna dove è amatissimo tanto da essere star scelto nuovamente per un reality, questa volta. Cheavrebbe creato dinamiche come solo lui si fare, lo sapevano benissimo gli autori del reality che lo hanno spedito senza pensarci troppo in Honduras. E insieme a lui sulle spiagge honduregne ritroviamo anche, un’altra che di reality conosce benissimo i meccanismi. Quello chesta facendo a ...

Quello che tutti sospettavano e che in molti trovavano impensabile, è accaduto: tra Valeria Marini eprobabilmente non era solamente feeling dato dal fatto di essere entrambi italiani in un reality spagnolo. Sembra esserci di più tra i due concorrenti di Supervivientes tanti che ...Valeria pare abbia infatti preso una cotta per uno dei suoi compagni d'avventura, ben noto anche in Italia:. Il fratello dell'ex gieffino Lucaha conquistato il cuore ...Da quando sono entrati nel cast di 'Supervivientes' (la versione spagnola de 'L’Isola dei Famosi') Valeria Marini e Gianmarco Onestini sembrano aver ...Gianmarco Onestini è tutto nudo a Supervivientes. In Honduras, naufrago all’Isola spagnola, il fratello di Luca Onestini regala un momento ‘hot’ che sui social diventa subito virale. Il pubblico appro ...