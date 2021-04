Gewiss Stadium | definito il terzo lotto | cantiere a campionato 2021 22 in corso | ecco tutti gli interventi

(Di giovedì 29 aprile 2021) Curva Morosini, parcheggio interrato, opere pubbliche e standard qualitativo per la sistemazione del campo Utili.

... quando prima era stato scelto il Mapei, salvo poi traslocare a San Siro, prima del ritorno alin questa annata, seppur con le deroghe. Fonti interne alla società confermano che l'...... quelli dell'Atalanta sono alle stelle : nonostante l'anno di crisi che ha colpito il mondo del calcio a causa della pandemia mondiale e i consistenti lavori in corso alinfatti, la ...Atalanta B.C. e Comune di Bergamo continuano il percorso per il completamento della ristrutturazione del Gewiss Stadium: dopo i primi due lotti di intervento, con la demolizione e ricostruzione della ...Tramite un comunicato ufficiale, Atalanta e Comune di Bergamo hanno reso note le tappe per la prossima ristrutturazione del Gewiss Stadium dopo i primi due lotti di intervento con demolizione e ricost ...