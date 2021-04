Germania, al via processo a Metzelder per pedopornografia: rischia cinque anni (Di giovedì 29 aprile 2021) È cominciato il processo a Christoph Metzelder. L’ex difensore centrale della Germania e, tra le altre, del Real Madrid, era stato denunciato nel 2019 dall’ex fidanzata per possessione di materiale pedopornografico. Dalle successive indagini sono stati rinvenuti circa 300 file di natura sessuale ritraenti bambini e adolescenti. Metzelder, oltre ad una multa, rischia da tre mesi fino a cinque anni di carcere. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) È cominciato ila Christoph. L’ex difensore centrale dellae, tra le altre, del Real Madrid, era stato denunciato nel 2019 dall’ex fidanzata per possessione di materiale pedopornografico. Dalle successive indagini sono stati rinvenuti circa 300 file di natura sessuale ritraenti bambini e adolescenti., oltre ad una multa,da tre mesi fino adi carcere. SportFace.

sportface2016 : #Calcio Al via il processo a #Metzelder per pedopornografia: rischia cinque anni di detenzione - gonufrio : La Germania deve adottare una legge più rigida per ridurre le emissioni di gas serra, dice la Corte costituzionale… - EnergiaOltre : RT @NoesiConsulting: Come sono i #Pnrr di Francia, Germania e Spagna sulla ripresa ‘#green’. Dopo l’Italia anche gli altri paesi si sono m… - RItalia_N : @ilgiornale Neanche in Bangladesh, ma in Germania!! Sbattuti dentro e buttata via la chiave - absolutelyblank : #varianteindiana un anno fa ci fu il blocco dei voli dalla Cina, che portò ad una espansione esponenziale del… -