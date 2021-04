Genitori e figli inalano monossido di carbonio: la situazione (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’intera famiglia è rimasta intossicata a causa del monossido di carbonio. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i vigili del fuoco. Famiglia intossicata dal monossido di carbonio a Chiari: Genitori e 4 figli in ospedale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’intera famiglia è rimasta intossicata a causa deldi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i vigili del fuoco. Famiglia intossicata daldia Chiari:e 4in ospedale su Notizie.it.

Advertising

NicolaPorro : Le parole hanno un peso. E i genitori devono capirlo prima dei figli. Il commento di Antonio De Filippi ?? - amnestyitalia : #Cina Alcuni genitori #uiguri sono stati separati dai loro figli e costretti a vivere in continenti diversi solo pe… - Dario53564815 : @bonagjergji1 @repubblica Purtroppo nei siti porno parole come: stupro, violenza, sesso violento sono termini molto… - Anarcorvopunk77 : Vedere questo video vi fa capire cosa pensano tanti noni e genitori in questo bel paese chiamato #italia purtroppo… - Bruno72513183 : @P_M_1960 Bisogna castrate questi bulli vuoti, ma bisogna rieducare i genitori che evidentemente avevano da pensare… -