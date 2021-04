Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne | il prossimo anno nuova tronista per volere di Maria De Filippi

(Di giovedì 29 aprile 2021)è da più di 10 anni una protagonista di, ma la sua esperienza sul Trono Over potrebbe essere arrivata al capolinea. Secondo le indiscrezioni, per la Dama torinese questo sarebbe l’ultimoe a decidere la sostituzione con un’altrasarebbe stataDein persona. Il pubblico sarebbe stanco delle vicissitudini sentimentali diche, nonostante i vari corteggiatori e le relazioni intraprese a, non è mai riuscita a trovare il cavaliere giusto. UltimoperÈ NuovoTv a lanciare la bomba ...

è una dama famosissima di Uomini e Donne che frequenta ormai da molti anni alla ricerca dell'amore. Ora però è arrivata una notizia bomba su un suo possibile ritiro. Scopriamo cosa sta ...Giorgio Manetti sorprende tutti, il 'ritorno' a bomba dell'ex diPubblicato il 29 - 04 - 2021 alle ore 17:11. Ultima modifica il 29 - 04 - 2021 alle ore 17:11 /Gemma Galgani è da più di 10 anni una protagonista di Uomini e Donne, ma la sua esperienza sul Trono Over potrebbe essere arrivata al capolinea. Secondo le indiscrezioni, per la Dama torinese questo s ...UeD: è un periodo difficile per Gemma Galgani che non riesce a conquistare i cavalieri. Dopo l'ennesima delusione, la dama scoppia in lacrime ...