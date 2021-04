Gemma Calabresi: “Caro figlio, sono in pace: ho scelto il perdono ma spero nella verità” (Di giovedì 29 aprile 2021) L’arresto in Francia di Giorgio Pietrostefani, condannato per l’omicidio Calabresi, e di altri sei ex terroristi rossi è stato “un fulmine a ciel sereno, una cosa che non mi aspettavo più”. Così Gemma Calabresi, vedova del commissario ucciso il 17 maggio del 1972, in un dialogo con il figlio Mario pubblicato su La Repubblica. “Molteplici sono i sentimenti”, afferma Gemma Calabresi. “Prima di tutto un chiaro e forte segno di giustizia e anche di democrazia. Certo, avrebbe avuto un altro senso per la nostra famiglia se fosse accaduto una ventina di anni fa. Tuttavia, penso che, da un punto di vista storico, quello che è successo sia veramente fondamentale ... È un segno di democrazia, perché la Francia, che ha ospitato e tutelato degli assassini per troppi anni, oggi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) L’arresto in Francia di Giorgio Pietrostefani, condannato per l’omicidio, e di altri sei ex terroristi rossi è stato “un fulmine a ciel sereno, una cosa che non mi aspettavo più”. Così, vedova del commissario ucciso il 17 maggio del 1972, in un dialogo con ilMario pubblicato su La Repubblica. “Molteplicii sentimenti”, afferma. “Prima di tutto un chiaro e forte segno di giustizia e anche di democrazia. Certo, avrebbe avuto un altro senso per la nostra famiglia se fosse accaduto una ventina di anni fa. Tuttavia, penso che, da un punto di vista storico, quello che è successo sia veramente fondamentale ... È un segno di democrazia, perché la Francia, che ha ospitato e tutelato degli assassini per troppi anni, oggi ...

