Gattuso alla Juve? Nome nuovo per il dopo Pirlo | le ultime

(Di giovedì 29 aprile 2021) Idea Rinoper la panchina dellaper sostituire Andrea. Il tecnico ora al Napoli sarà il futuro bianconero? Una nuova idea per la panchina della. In caso di addio diil primosulla lista dei dirigenti, è quello di Max Allegri. Si fanno avanti però anche altre ipotesi. Se il sogno resta Zidane, non è da escludere neppure un “a sorpresa”: quello di Rino. Come rivela Tuttosport, il tecnico a giugno saluterà il Napoli e sarà libero di accasarsi dove vuole. Al momento il suo profilo è un’idea, ma non è da escludere. Sempre in Italia, occhi su Gasperini, che però sembra convinto di rimanere all’Atalanta, e Simone Inzaghi, sondato più volte anche in passato. L'articolo proviene da Calcio News 24.