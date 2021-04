Gasparri contro Sofri ed Erri De Luca: “Come sempre scatta la difesa della lobby di Lotta Continua” (Di giovedì 29 aprile 2021) «Come sempre scatta la lobby di Lotta Continua in difesa dei suoi appartenenti. Sofri ed Erri De Luca chiedono comprensione per il loro compagno di un tempo Giorgio Pietrostefani, uno dei responsabili dell’uccisione del commissario Calabresi. È davvero temeraria la posizione di questi presunti “reduci” che dovrebbero rendere ancora conto del passato del movimento di cui hanno fatto parte. Sofri in una condizione di guida e con responsabilità sanzionata in sede giudiziaria per l’uccisione di Calabresi». Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri membro del consiglio di presidenza di Forza Italia. Gasparri: «La svolta francese arriva fin troppo tardi» «La svolta francese ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021) «ladiindei suoi appartenenti.edDechiedono comprensione per il loro compagno di un tempo Giorgio Pietrostefani, uno dei responsabili dell’uccisione del commissario Calabresi. È davvero temeraria la posizione di questi presunti “reduci” che dovrebbero rendere ancora conto del passato del movimento di cui hanno fatto parte.in una condizione di guida e con responsabilità sanzionata in sede giudiziaria per l’uccisione di Calabresi». Lo dichiara il senatore Mauriziomembro del consiglio di presidenza di Forza Italia.: «La svolta francese arriva fin troppo tardi» «La svolta francese ...

Advertising

attila62 : RT @lifestyleblogit: Regeni, Palazzotto contro 'documentario ignobile'. E critica Gasparri - - SecolodItalia1 : Gasparri contro Sofri ed Erri De Luca: “Come sempre scatta la difesa della lobby di Lotta Continua”… - attila62 : RT @messveneto: Regeni, spunta un video egiziano che scredita il ricercatore: nel filmato compaiono anche gli ex ministri Trenta e Gasparri… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @gasparripdl (Forza Italia): 'Io ho fatto il vaccino #AstraZeneca, ho anche il certificato. Sono per una voce unic… - gasparripdl : RT @La7tv: #lariachetira @gasparripdl (Forza Italia): 'Io ho fatto il vaccino #AstraZeneca, ho anche il certificato. Sono per una voce unic… -