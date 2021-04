Garbagnate Milanese | completato il restyling del Parco Degli Abeti I FOTO

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 29 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È statoildeldi. L’area verde, situata tra Via Roma e Via Marzabotto, è sempre stata molto visitata grazie soprattutto alla sua posizione centrale e, anche per questo, necessitava di un nuovo look. A causa di usura e di mancati interventi, infatti, presentava da anni diverse carenze, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.