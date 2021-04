Gara Nazionale di Elettronica: il Paleocapa sarà di nuovo l’istituto che ospiterà la competizione (Di giovedì 29 aprile 2021) Per la seconda volta nelle ultime tre edizioni l’istituto P. Paleocapa di Bergamo ospiterà la Gara Nazionale di Elettronica 2021. Saranno 15 gli studenti provenienti da tutta Italia che saranno coinvolti nella iniziativa, la quale si terrà il 4 e il 5 maggio attraverso un format digitale. La vittoria dell’edizione 2019 da parte Lorenzo Caminada, studente ITIS Paleocapa, ha permesso all’istituto orobico di essere l’organizzatore dell’attuale edizione. Gli studenti partecipanti, per la prima volta sia del quarto sia del quinto anno di corso, affronteranno il progetto di un sistema elettronico completamente da remoto. Partner dell’iniziativa è FAE Technology, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa. L’azienda di Gazzaniga ha donato 50 schede Nucleo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Per la seconda volta nelle ultime tre edizioniP.di Bergamoladi2021. Saranno 15 gli studenti provenienti da tutta Italia che saranno coinvolti nella iniziativa, la quale si terrà il 4 e il 5 maggio attraverso un format digitale. La vittoria dell’edizione 2019 da parte Lorenzo Caminada, studente ITIS, ha permesso alorobico di essere l’organizzatore dell’attuale edizione. Gli studenti partecipanti, per la prima volta sia del quarto sia del quinto anno di corso, affronteranno il progetto di un sistema elettronico completamente da remoto. Partner dell’iniziativa è FAE Technology, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa. L’azienda di Gazzaniga ha donato 50 schede Nucleo ...

Ultime Notizie dalla rete : Gara Nazionale Cagliari: Cragno negativo, ora attende il via libera Il Cagliari ritrova Cragno in vista della gara con il Napoli. Il portiere - contagiato dal covid in nazionale - è risultato negativo all'ultimo tampone: ora dovrà aspettare ulteriori visite mediche per avere l'idoneità per il ritorno in campo ...

Viterbo. Assemblea elettiva per rinnovo delle cariche FIDAL Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email Print Telegram Il Gruppo Giudici di Gara della provincia di Viterbo si è riunito, sabato 24 aprile alle ore 15:30 presso il campo scuola ... Giudice Nazionale ...

Andria: studenti dell'Itis "Jannuzzi" programmano robot umanoide per una gara nazionale VideoAndria.com Softball, l’Italia (con tanto Saronno) chiude in bellezza la trasferta in Florida VERO BEACH – “La Nazionale italiana di softball ha concluso il proprio raduno in Florida con una vittoria per 3-1 nell’amichevole contro la Florida International University ...

La Pn Libertas conquista un oro con Pellis e 3 bronzi nelle competizioni di casa PORDENONE La grande scherma ha fatto tappa a Pordenone con le prove di qualificazione nazionale ai tricolori assoluti di fioretto, spada e sciabola organizzate dal Club Scherma Pordenone Libertas. L’e ...

