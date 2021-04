Galli vs Bassetti, lo scontro infinito tra virologi star tv. Il primario del Sacco: «Stufo di far polemica con quella gente lì». La replica: «Da lui accuse quasi da querela» (Di giovedì 29 aprile 2021) Uno rigorista, l’altro aperturista. Uno difende Roberto Speranza, l’altro vorrebbe Pierpaolo Sileri al suo posto. È diventata ormai un format televisivo la divergenza tra Massimo Galli e Matteo Bassetti. I due medici, ormai volti noti dei talk show, interpretano la lotta alla pandemia del Coronavirus in maniera opposta tra loro. Per questo, litigano su quasi tutto, sfociano nel commento politico e si accusano, come dice Bassetti, «rasentando la querela». Galli, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, al Corriere schiva la domanda sui recenti duelli con Bassetti: «Non vorrei perdere più tempo. Ne ho piene le scuffie di far polemica con quella gente lì». Poi, però, un breve ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) Uno rigorista, l’altro aperturista. Uno difende Roberto Speranza, l’altro vorrebbe Pierpaolo Sileri al suo posto. È diventata ormai un format televisivo la divergenza tra Massimoe Matteo. I due medici, ormai volti noti dei talk show, interpretano la lotta alla pandemia del Coronavirus in maniera opposta tra loro. Per questo, litigano sututto, sfociano nel commento politico e si accusano, come dice, «rasentando la»., direttore delle Malattie infettive dell’ospedaledi Milano, al Corriere schiva la domanda sui recenti duelli con: «Non vorrei perdere più tempo. Ne ho piene le scuffie di farconlì». Poi, però, un breve ...

Advertising

HuffPostItalia : Galli contro Bassetti: 'Stufo di polemiche, ma ha notevole capacità di contraddirsi' - fanpage : Il professor Galli commenta i colleghi virologi e lancia una frecciata a Matteo Bassetti - HuffPostItalia : 'Io lavoro per me? Non sono né il nano né la ballerina di nessuno'. Galli replica a Bassetti - CalosiGuido : @andrea_galvagni ?????????????? Ho scritto lo stesso di Crisanti, e in passato pure di Bassetti, al quale rifiuto (adesso… - PaoloAngeletti7 : RT @StefanoPutinati: Il motore immobile: Twitter ti tiene giovane per sempre. Si parla di Cuba, si parla di terroristi, delle loro estradi… -