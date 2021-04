Furti di barbatelle nel Tarantino | lettera-appello al Prefetto

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 29 aprile 2021) Unaaldi Taranto per denunciare i continuidinei vigneti: sono ingenti i danni arrecati alle imprese viticole, che subiscono già anche altri(principalmente, rame e mezzi agricoli) e per questo le associazioni Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura e Copagri hanno indirizzato una sollecitazione, perché negli ultimi mesi sono giunte numerose segnalazioni didiappena impiantate. Anche al tempo del coronavirus gli agricoltori sono costretti a fare ronde notturne per salvare dalle mani della criminalità piante, mezzi agricoli e prodotti. «Sono atti gravi, da condannare, che dimostrano la crudeltà di queste bande criminali che si accaniscono anche in un momento così delicato per tutte le aziende agricole a ...