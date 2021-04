Furia De Luca: “Campania con 207mila vaccini in meno, sono dei delinquenti” (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Mondragone (Ce) – “La Campania ha 207.000 vaccini in meno rispetto alla sua popolazione. sono dei delinquenti perché tolgono il vaccino alla regione che ha la densità abitativa più alta d’Italia e di Europa”. Lo ha detto il governatore campano, Vincenzo De Luca, nel corso della visita tenuta oggi a Mondragone. “Non so quale espressione usare – ha aggiunto – ma sono un muro di gomma e fanno finta di non sentire. Continueremo a combattere finché non si svegliano, perché la soluzione è nelle vaccinazioni. Zona gialla, rossa, verde non si controlla più niente. In area vesuviana c’era zona rossa ma quali controlli si facevano? Niente”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Mondragone (Ce) – “Laha 207.000inrispetto alla sua popolazione.deiperché tolgono il vaccino alla regione che ha la densità abitativa più alta d’Italia e di Europa”. Lo ha detto il governatore campano, Vincenzo De, nel corso della visita tenuta oggi a Mondragone. “Non so quale espressione usare – ha aggiunto – maun muro di gomma e fanno finta di non sentire. Continueremo a combattere finché non si svegliano, perché la soluzione è nelle vaccinazioni. Zona gialla, rossa, verde non si controlla più niente. In area vesuviana c’era zona rossa ma quali controlli si facevano? Niente”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Furia De Luca: '#Campania con 207mila vaccini in meno, sono dei delinquenti' ** - Iris29469791 : @Luca__Pagani Immagino . Infatti bisogna cercare di arginare questa furia immigrazionista e scovare gli interessi c… - GianniErrera : @scenarieconomic @Luca_Mussati Questi deficienti o non capiscono, oppure lo capiscono benissimo, che in poco tempo… - sujismybae : a furia di ascoltare luca sto diventando un cuozzo - Roberto00281114 : @OrioliPaolo @luca_Buti1 Una nuvola di fumo tossico, tutta la furia di Madre Natura in quelle zucche vuote... -