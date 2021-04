Frontiera tra Italia e Svizzera chiusa, negozi in ginocchio (Di giovedì 29 aprile 2021) Luino (Varese) - Il commercio di confine lancia l'allarme: la prolungata chiusura delle frontiere tra Italia e Svizzera sta mettendo in ginocchio l'economia dei comuni dell'Alto Varesotto. Il ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 aprile 2021) Luino (Varese) - Il commercio di confine lancia l'allarme: la prolungata chiusura delle frontiere trasta mettendo inl'economia dei comuni dell'Alto Varesotto. Il ...

Advertising

Giorno_Varese : Frontiera tra Italia e Svizzera chiusa, negozi in ginocchio - Piergiulio58 : RT @biciPRO1: Lubrificare la catena? Ma sì, nafta, olio, un po' di grasso e via. Invece no! Anche qui la frontiera dei marginal gains si sp… - 5ADAM13 : RT @ObsoletusH: @fabioschiano @5ADAM13 @biif @Overbite71 @laperlaneranera @enkidC @eretico_l @Anna302478978 @sedicizero @Comemigirano @ilbu… - emanuelabellet : RT @elianaliotta: «Il cibo è come una frontiera tra destini. Tra uomini, donne e bambini che ne sono sommersi e uomini, donne e bambini che… - ObsoletusH : @fabioschiano @5ADAM13 @biif @Overbite71 @laperlaneranera @enkidC @eretico_l @Anna302478978 @sedicizero… -

Ultime Notizie dalla rete : Frontiera tra Tensione al confine Tagikistan - Kirghizistan, concordato un cessate il fuoco Scontri sul confine Alcune ore fa è stato riferito che uno scontro a fuoco tra guardie di frontiera tagike e kirghise è in corso nel Leilek, un'altra regione del Kirghizistan, ha riportato l'agenzia ...

Frontiera tra Italia e Svizzera chiusa, negozi in ginocchio Luino (Varese) - Il commercio di confine lancia l'allarme: la prolungata chiusura delle frontiere tra Italia e Svizzera sta mettendo in ginocchio l'economia dei comuni dell'Alto Varesotto. Il presidente di Uniascom Confcommercio provincia di Varese Giorgio Angelucci e il presidente di Ascom Luino ...

Riaprire la frontiera tra Italia e Svizzera Voto ok ma non cambia nulla La Provincia di Como Zona franca da Covid tra Italia e Svizzera: sì del governo L’economia del Canton Ticino ha interessi reciproci e profondi con le province di Varese e del Vco. E non solo per le decine di migliaia di frontalieri che, quotidianamente, varcano il confine per lav ...

Ma adesso odiamo i francesi? C’è un sentimento antifrancese crescente nel nostro Paese. Le ragioni sono da attribuire alla destra che non perde occasione per sminuire i cugini d’Oltralpe ...

Scontri sul confine Alcune ore fa è stato riferito che uno scontro a fuocoguardie ditagike e kirghise è in corso nel Leilek, un'altra regione del Kirghizistan, ha riportato l'agenzia ...Luino (Varese) - Il commercio di confine lancia l'allarme: la prolungata chiusura delle frontiereItalia e Svizzera sta mettendo in ginocchio l'economia dei comuni dell'Alto Varesotto. Il presidente di Uniascom Confcommercio provincia di Varese Giorgio Angelucci e il presidente di Ascom Luino ...L’economia del Canton Ticino ha interessi reciproci e profondi con le province di Varese e del Vco. E non solo per le decine di migliaia di frontalieri che, quotidianamente, varcano il confine per lav ...C’è un sentimento antifrancese crescente nel nostro Paese. Le ragioni sono da attribuire alla destra che non perde occasione per sminuire i cugini d’Oltralpe ...