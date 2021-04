Freaks Out e Diabolik arrivano al cinema alla fine dell’anno (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’immagine da Freaks out di MainettiLo scoppio della pandemia ha fatto slittare parecchie uscite. Anche quelle di molti film italiani, che non si sono convertiti al debutto digitale. Il nuovo listino pubblicitario di Rai cinema svela ora quale sarà il destino di due titoli particolarmente attesi fin dall’anno scorso: Freaks Out di Gabriele Mainetti sarà nelle sale dal 28 ottobre e Diabolik dei Manetti Bros qualche settimana dopo, il 16 dicembre. Le aspettative per Freaks Out sono molto alte, dato che si tratta dell’opera seconda di Mainetti, che ha esordito alla regia nel 2015 con l’apprezzatissimo Lo chiamavano Jeeg Robot. A sei anni di distanza torna a rielaborare in chiave personalissima un genere classico del cinema, a metà strada tra il film di guerra e il ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’immagine daout di MainettiLo scoppio della pandemia ha fatto slittare parecchie uscite. Anche quelle di molti film italiani, che non si sono convertiti al debutto digitale. Il nuovo listino pubblicitario di Raisvela ora quale sarà il destino di due titoli particolarmente attesi fin dall’anno scorso:Out di Gabriele Mainetti sarà nelle sale dal 28 ottobre edei Manetti Bros qualche settimana dopo, il 16 dicembre. Le aspettative perOut sono molto alte, dato che si tratta dell’opera seconda di Mainetti, che ha esorditoregia nel 2015 con l’apprezzatissimo Lo chiamavano Jeeg Robot. A sei anni di distanza torna a rielaborare in chiave personalissima un genere classico del, a metà strada tra il film di guerra e il ...

