Francia | l' ex terrorista Luigi Bergamin si costituisce

Si è costituito Luigi Bergamin, uno dei 3 ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia. Bergamin si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato.

L'ex terrorista in fuga Bergamin si costituisce a Parigi Luigi Bergamin, uno dei 3 ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. Lo ha appreso l'ANSA da fonti inquirenti. .

