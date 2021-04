Francia, legale 6 ex terroristi: “Richiesta Italia irricevibile, serve pacificazione” (Di giovedì 29 aprile 2021) La Richiesta di estradizione dall’Italia nei confronti degli ex terroristi Italiani e gli arresti di ieri effettuati in Francia “sono assolutamente irricevibili sia dal punto di vista giuridico che politico. Non solo questa procedura avviata viola alcuni articoli della dichiarazione dei Diritti Umani ma è in violazione del diritto di asilo conferito dalla Francia intera e non da Mitterrand. L’allora presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, aveva respinto la Richiesta di estradizione di Marina Petrella e non si può dire che Sarkozy abbia qualcosa da spartire con l’ex presidente socialista”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Irene Terrel, l’avvocata francese di sei dei 10 ex militanti fermati in Francia: l’ex militante di Lotta Continua ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) Ladi estradizione dall’nei confronti degli exni e gli arresti di ieri effettuati in“sono assolutamente irricevibili sia dal punto di vista giuridico che politico. Non solo questa procedura avviata viola alcuni articoli della dichiarazione dei Diritti Umani ma è in violazione del diritto di asilo conferito dallaintera e non da Mitterrand. L’allora presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, aveva respinto ladi estradizione di Marina Petrella e non si può dire che Sarkozy abbia qualcosa da spartire con l’ex presidente socialista”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Irene Terrel, l’avvocata francese di sei dei 10 ex militanti fermati in: l’ex militante di Lotta Continua ...

